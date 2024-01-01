Beşiktaş'ın teklifini reddeden Lucescu'dan ilginç öneri

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a Lucescu’dan sürpriz bir öneri geldi.

OĞLUNU ÖNERDİ

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş yönetiminin teklif götürdüğü Mircea Lucescu’nun kendisi Yunan ekiplerinden PAOK’un başında bulunan oğlu Razvan’ı önerdiği öne sürüldü.

50 yaşındaki Razvan Lucescu kariyerinde daha önce Rapid Bükreş, Petrolul, FC Brasov, El-Jaish, Al-Hilal, Skoda Xanthi’yi çalıştırdı.

GENESIO EN BÜYÜK ADAY

Öte yandan Beşiktaş yönetiminin Bruno Genesio ile olan görüşmelerinde büyük yol katettiği gelen haberler arasında.