Beşiktaş'ın teklifini reddeden Lucescu'dan ilginç öneri

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın teklifini reddeden Lucescu'dan ilginç öneri
Yapılan teknik direktörlük teklifine olumsuz yanıt veren Mircea Lucescu Beşiktaş'a teknik direktör önerisinde bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş’a Lucescu’dan sürpriz bir öneri geldi.

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OĞLUNU ÖNERDİ
Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ayrılığı sonrası Beşiktaş yönetiminin teklif götürdüğü Mircea Lucescu’nun kendisi Yunan ekiplerinden PAOK’un başında bulunan oğlu Razvan’ı önerdiği öne sürüldü.

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50 yaşındaki Razvan Lucescu kariyerinde daha önce Rapid Bükreş, Petrolul, FC Brasov, El-Jaish, Al-Hilal, Skoda Xanthi’yi çalıştırdı.

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GENESIO EN BÜYÜK ADAY
Öte yandan Beşiktaş yönetiminin Bruno Genesio ile olan görüşmelerinde büyük yol katettiği gelen haberler arasında.

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