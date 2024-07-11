Beşiktaş'ın TFF delegeleri belli oldu

Siyah Beyazlı kulüp 18 Temmuz’da yapılacak TFF seçimlerinde oy kullanacak Beşiktaş delegelerini belirledi.
TFF başkan adayı Servet Yardımcı’nın listesinde olan iş insanı Cemil Kazancı Beşiktaş delegesi oldu.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN DELEGELERİ:
Hasan Arat
Ahmet Mete Vardar
Feyyaz Uçar
Hüseyin Yücel
Muammer Cüneyt Sezgin
Onur Göçmez
Cemil Kazancı
KAÇ DELEGE VAR?
TFF genel kurulunda oy kullanacak olan delegelerin dağılımında en büyük güç Süper Lig ekiplerinde.
İşe genel dağılım:
Süper Lig: 133
TFF 1. Lig: 36
TFF 2. Lig: 37
TFF 3. Lig: 54
Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu: 10
Profesyonel Futbolcular Derneği: 1
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği: 1
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği: 1
Engelli Spor Federasyonları: 1
FIFA veya UEFA İcra Kurulu Üyeleri: 2
FIFA veya UEFA Komiteleri Görevlileri: 2
Eski TFF Başkanları: 11
En Çok Ulusalarası Maç Yöneten FIFA Hakemi: 5
50 üzeri Milli Olan Futbolcu: 5
En Fazla Milli Takım Teknik Direktörlüğü Yapanlar: 5