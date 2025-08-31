Beşiktaş’ın transfer hedefi Vaclav Cerny’den dikkat çeken hamle

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan Vaclav Cerny, Instagram hesabından siyah-beyazlı kulübü takibe aldı. Bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Vaclav Cerny’den taraftarları heyecanlandıran bir adım geldi.

Bundesliga ekibi Wolfsburg forması giyen Çek futbolcu, Instagram hesabından Beşiktaş’ı takibe aldı. Bu hamle, taraftarlar arasında “transfer bitiyor” yorumlarının yapılmasına yol açtı.

cerny.jpg

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI HEYECANLANDIRDI

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Cerny’nin takibe alma hareketini gündeme taşıdı. Beşiktaşlılar, transferin kısa sürede resmileşmesini bekliyor.

LİG MAÇINDA FORMA GİYDİ

Cerny bugün Mainz ile sahasında 1-1 berabere kalan Wolfsburg'ta ikinci yarının başında oyuna dahil olmuştu.

