Beşiktaş’ın transfer hedefi Vaclav Cerny’den dikkat çeken hamle

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken gündemdeki isimlerden biri olan Vaclav Cerny’den taraftarları heyecanlandıran bir adım geldi.

Bundesliga ekibi Wolfsburg forması giyen Çek futbolcu, Instagram hesabından Beşiktaş’ı takibe aldı. Bu hamle, taraftarlar arasında “transfer bitiyor” yorumlarının yapılmasına yol açtı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI HEYECANLANDIRDI

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Cerny’nin takibe alma hareketini gündeme taşıdı. Beşiktaşlılar, transferin kısa sürede resmileşmesini bekliyor.

LİG MAÇINDA FORMA GİYDİ

Cerny bugün Mainz ile sahasında 1-1 berabere kalan Wolfsburg'ta ikinci yarının başında oyuna dahil olmuştu.