Beşiktaş'ın yediği goller Van Bronckhorst'u çıldırttı. Basın toplantısında çok kızdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano maçının ardından yaptığı açıklamalarda takımının performansını değerlendirdi ve gelecek hafta için umutlu mesajlar verdi.

Hollandalı teknik adam, ilk yarıya iyi başladıklarını belirterek, “Golden sonra maç değişti. İlk yarıda maçı genel itibariyle kontrol ettik. İkinci yarı zemin kurudukça basit top kayıpları yaptık. İstediğimiz oyunu tam anlamıyla yapamadık. Daha basit yapmamız gereken şeyler vardı. Maçı bitireceğimiz anlar elimize geçti. Geçişlerden goller yedik. Yediğimiz iki golü daha iyi savunabilirdik. 3-1 sonrasında yediğimiz iki gol istediğim bir şey değildi. Eve beraberlikle dönmek bugün için fena değil. Haftaya daha farklı olacak.” dedi.

Van Bronckhorst, “Rafa iyi performans gösterdi. Maçtan önce de Lugano’nun güçlü olduğunu biliyorduk. Rafa’yı 10 numara kullanmak yerine 3 orta saha oynamak istedik. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Gelecek hafta daha farklı bir Beşiktaş olacak. İstediğimiz gibi oynayacağız. Rakibin güçlü yönlerini de gördük. Turu geçmek için istediklerimizi yapmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, “Maç genel itibariyle zor oldu. 3-1’i bulduktan sonra biraz daha agresif olmamız ve daha iyi savunma yapmamız gerekiyordu. Rakibimize 2 gol hediye ettik. 3-1’den 3-3’e gelince kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. Zor bir zeminde oynamaya çalıştık. Bu zeminde oynamayı denedik ama üzerinde oynaması zor zeminde. Bugünden alacağımız pozitif şeyler var. Rakibimizi iyi analiz edip haftaya turu geçmek istiyoruz.” diye konuştu.