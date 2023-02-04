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Amir Hadziahmetovic: Zor bir zeminde mücadele ettik

Beşiktaş'ın yeni transferi Hadziahmetovic, ilk maçı sonrası konuştu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 18:28
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Beşiktaş'ın yeni transferi Hadziahmetovic konuştu

Amir Hadziahmetovic: Zor bir zeminde mücadele ettik
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Beşiktaş'ın Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından yeni transfer Amir Hadziahmetovic, değerlendirmelerde bulundu.

Hadziahmetovic yaptığı açıklamada, "Zor bir zeminde, zor bir havada mücadele ettik. Daha iyisini yapmamız, daha iyi oynamamız gerekiyor." dedi.

Tecrübeli oyuncu ayrıca, "İlk maçımdı benim. Daha iyi oynayabilirdim. Önümüzdeki maç ben ve arkadaşlarım daha iyi oynamaya, 3 puan almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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