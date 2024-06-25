Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'yı İstanbul'a getiren uçak bakın kimin çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'yı İstanbul'a getiren uçak bakın kimin çıktı

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva'yı, İstanbul'a getirmek için Portekiz'den havalanan özel uçağın sahibi ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transfer bombası patladı: Rafa Silva Beşiktaş için imzayı attı...

gq7ign6wiaaffs0-001.jpegPortekiz’in yıldızı, Benfica ile yollarını ayırdıktan sonra, Beşiktaş’ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel ve futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar eşliğinde özel jetle İstanbul’a gelmek üzere havalandı.

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Savunma gücünü Gabriel Paulista ile artıran Beşiktaş, hücum hattına da Silva’nın katılımıyla güç katmış oldu. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu akşamın ilerleyen saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak.

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Beşiktaş’ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta yer alan bir detay özel uçağın kimin olduğunu açığa çıkardı.

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Yücel ve Silva’nın uçak içindeki samimi anları dikkat çekerken, fotoğrafın sağ alt köşesinde uçağın “TC ACN” tescil koduyla Acun Ilıcalı’ya ait olduğu anlaşıldı. Bu özel jetin Acun Ilıcalı'dan kiralanması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

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Portekiz basınından O JOGO’nun haberine göre, Silva’nın yeni maaşı yıllık 6 milyon Euro olarak belirlendi. Ayrıca, yıldız oyuncunun üç yıllık sözleşmesine ek olarak 10 milyon euro imza parası alacağı da gelen bilgiler arasında.

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Geçtiğimiz sezon Benfica ile 52 karşılaşmada sahne alan ve 22 gol, 15 asistlik kusursuz bir performans sergileyen Silva, 10 numara pozisyonunun yeni sahibi olarak göz dolduruyor.

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