Beşiktaş'ın yıldızı derbi öncesi trafik kazası geçirdi

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Beşiktaş'ın yıldızı derbi öncesi trafik kazası geçirdi

Beşiktaş'a Ocak ayında Konyaspor'dan imza atarak transfer olan Boşnak futbolcu Amir Hadziahmetovic, aynı yönden gelen bir motosikletliyle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, Hadziahmetovic kazayı yara almadan atlattı.

SARIYER'DE OLDU

Olay, saat 16.15 sıralarında Sarıyer Azerbaycan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, otomobiliyle seyrettiği esnada aynı istikametteki U.T. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletli yaralandı. Futbolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Futbolcu ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. (İHA)

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