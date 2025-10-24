Beşiktaş, Portekizli oyuncusu Rafa Silva'nın sakatlandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas ödemi tespit edilen Silva, bugünkü antrenmana çıkmadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 2 Kasım Pazar günü oynanacak derbi maç, saat 20.00'de başlayacak.

"Gecikmiş kas ağrısı" tedavisini 1 ila 2 hafta arasında sürebiliyor. Beşiktaş'ın sağlık ekibi Rafa Silva'nın bir önce iyileşmesi ve derbide görev alabilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Son dönemde çıkışa geçen Rafa Silva, Zecorner Kayserispor maçında 3, Kocaelispor mücadelesinde de 1 gol atmıştı. Portekizli orta saha, 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 1 asist yapmıştı.

Bu sezon Avrupa ön elemeleri ve Süper Lig'de 15 maça çıkan Silva, 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.