﻿Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı

Beşiktaş, Süper Lig'in 27 haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

GHEZZAL'IN YENİ STİLİ ŞAŞIRTTI

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın saçlarını kestirerek yeni bir imaj yaptığı görüldü. Göze çarpan bu yeni imaj şaşkınlık yarattı.

3 İSİM ANTRENMANA KATILMADI

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli katılmadı.

Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından 26 Mart Pazar günü hazırlık maçında HangiKredi Ümraniyespor ile mücadele edecek.