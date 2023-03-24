24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı

Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın yeni imajı, takımın antrenmanında fark edildi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 20:21
Takip Et

Beşiktaşlı Ghezzal'dan yeni imaj

Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı
+
Aa
-

Beşiktaş, Süper Lig'in 27 haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

GHEZZAL'IN YENİ STİLİ ŞAŞIRTTI
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'ın saçlarını kestirerek yeni bir imaj yaptığı görüldü. Göze çarpan bu yeni imaj şaşkınlık yarattı.

3 İSİM ANTRENMANA KATILMADI
Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç ve Dele Alli katılmadı.

Siyah-beyazlılar, bir günlük iznin ardından 26 Mart Pazar günü hazırlık maçında HangiKredi Ümraniyespor ile mücadele edecek.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
5
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
6
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
7
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Karayolunda yanan araç yüzünden kilometrelerce kuyruk oldu
﻿Karayolunda yanan araç yüzünden kilometrelerce kuyruk oldu
﻿Karayolunda yanan araç yüzünden kilometrelerce kuyruk oldu
﻿Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı
﻿Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı
﻿Ghezzal bu ne hal? Yeni imajı şaşkınlık yarattı
﻿Ayvalık’ta 18 göçmen yakalandı   
﻿Ayvalık’ta 18 göçmen yakalandı   
﻿Ayvalık’ta 18 göçmen yakalandı   
﻿Jesus gelecek sezon için Ali Koç'la görüştü. Bakın neler istedi
﻿Jesus gelecek sezon için Ali Koç'la görüştü. Bakın neler istedi
﻿Jesus gelecek sezon için Ali Koç'la görüştü. Bakın neler istedi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.