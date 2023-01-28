Rosier'in görüştüğü kulüp ortaya çıktı. Bakın ne istemiş?

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Valentin Rosier'e İtalyan takımlarından Monza'nın talip olduğu ileri sürüldü.

A Spor'daki habere göre Monza Beşiktaş'a önce 2.5, sonra da 3.5 milyon euro teklif etti. Beşiktaş bu teklifleri kabul etmedi.

Monza Kulübü'nün buna rağmen Rosier'le de bir görüşme yaptıkları ileri sürüldü. Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 350 bin euro kazanan Rosier'in İtalyan kulübünden 2 milyon 700 bin euro talep ettiği iddia edildi.