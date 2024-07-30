Beşiktaş'ta 2 ayrılık. Sözleşmeleri fesh edildi

Siyah beyazlı kulüp, Ante Rebiç'le Ajdin Hasiç'in sözleşmelerini fesh etti.

Daha önce İtalya'nın Milan takımında forma giyen Rebiç, sözleşmesi bitince geçen sezon başında Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Hırvat futbolcu yıllık 2,5 milyon euro ve 280 bin euro imza parası karşılığında kadroya katılmıştı.

Ancak bekleneni veremedi ve geçen sezon ligde 3'ü ilk 11 olmak üzere sadece 15 maçta forma giymişti.

Ajdin Hasiç ise 2020'de geldiği Beşiktaş'ta ilk sezonunda 8 maçta oynamış, sonra Göztepe'ye geçen sezon da Bosna Hersek'in Sarajevo takımına kiralanmıştı.