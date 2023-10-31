Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi pes etti. Kocadağ hazırlanıyor

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul öncesi başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararını verdiği öğrenildi. Emre Kocadağ'ın adaylık için hazırlıklara başladığı belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi pes etti. Kocadağ hazırlanıyor

Beşiktaş'ta olağanüstü kongrenin 17 Aralık'tan 3 Aralık tarihine alınmasının ardından başkan Ahmet Nur Çebi'nin kararını verdiği ileri sürüldü.

Kongre kararının alınmasının ardından tekrar aday olmayı planlayan Çebi'nin taraftarların yoğun istifa çağrısından sonra pes ettiği ve arkadaşlarına çekileceğini bildirdiği öğrenildi.

Çebi'nin bu kararını bildirmesinin ardından yönetiminde sağ kolu olarak görev yapan Asbaşkan Emre Kocadağ'ın adaylık için hazırlıklara başladı.

Kocadağ, Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçından sonra "Başkanlığa aday mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışan, şampiyonluğu iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan hesap soracağız. Bugün bile, Beşiktaş 10 puan gerideyken hakemlerin yaptığı ortada. Biz, arkadaşlarımızla bereber ne gerekiyorsa yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz."

Beşiktaş'ta şu ana kadar olağanüstü kongrede aday olacağını açıklayan tek isim Hasan Arat.

Adı geçen isimlerden Serdal Adalı'nın da kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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