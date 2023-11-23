Beşiktaş'ta başkanlığa aday olma süreci bitti. Divan kurulu açıkladı

Beşiktaş'ta; 26 Kasım-3 Aralık tarihinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul için aday olma süreci sona erdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta başkanlığa aday olma süreci bitti. Divan kurulu açıkladı

Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adayı olan Hasan Arat ve Serdal Adalı, resmi adaylık başvurularını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün Divan Başkanlık Kurulu'ndan yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün 26 Kasım-3 Aralık 2023 tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında tüzüğümüzün 35. maddesi gereği en az 250 öneri imzasını tamamlayarak aday olma hakkı kazanan sayın Hasan Arat ve sayın Serdal Adalı resmi adaylık başvurularını ve geçici yönetim kurulu listelerini Başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Tüzüğümüz gereği bugün saat 17.00 itibarıyla adaylık başvuru süresi tamamlanmıştır."

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