Beşiktaş'ta başkanlığa sürpriz aday. Herkes şaşırdı

Beşiktaş'ta yönetimin olağanüstü kongre kararı almasının ardından adaylar ortaya çıkarken, sürpriz bir ismin de hazırlandığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta başkanlığa sürpriz aday. Herkes şaşırdı

Beşiktaş'ta Lugano yenilgisinin ardından taraftarların protestosuyla birlikte teknik direktör Şenol Güneş istifa etmişti.

Yönetim kurulu da yaptığı toplantıda olağanüstü kongre kararı almıştı.

Kongrenin aralık ayınca yapılacağı belirtilirken, başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulunda değişiklikler yaparak tekrar aday olacağı ileri sürüldü.

Çebi'nin tekrar aday olma isteğine tepkiler yükseldi. Asbaşkan Emre Kocadağ'ın da aday olmak istediği, Çebi'nin kararına göre davranacağı belirtildi.

Önceki gün bir paylaşımda bulunan eski yönetici ve gazeteci Candaş Tolga Işık, "Ahmet Nur Çebi adaylığıyla ilgili kararını vermedi. Şayet Başkan aday olmazsa Asbaşkan Emre Kocadağ aday olacak. Bununla birlikte Hasan Arat'ın adaylığı kesin. Ayrıca Tevfik Yamantürk, Mesut Urgancılar ve Yıldırım Demirören de adaylığı gündemde olan isimler" ifadelerini kullandı.

Bunların yanı sıra sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. Eski başkan Fikret Orman'ın da aday olmak için nabız yokladığı ileri sürüldü.

Orman, “Ben sonradan Beşiktaşlı olmadım. Beşiktaşlı doğdum son nefesime kadar da Beşiktaşlı kalacağım. Beşiktaş’ın ne zaman bana ihtiyacı olursa orada olurum” diyerek adaylığı için yeşil ışık yakmıştı.

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