Beşiktaş'ta büfeden sipariş ettiği içki sahte çıktı, hayatını kaybetti!

Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta büfeden sipariş ettiği içki sahte çıktı, hayatını kaybetti!

Beşiktaş'ta kuaför Taşkın Erdoğan büfeden sipariş ettiği içkiyi içince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Erdoğan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Beşiktaş'ta kuaför Taşkın Erdoğan (51) büfeden sipariş ettiği içkiyi içince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Erdoğan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sahte içki sattığı tespit edilen büfe sahibi Türker Y. (57) tutuklandı.

Ortaköy'de 25 Ocak'ta bir büfeden içki sipariş eden Taşkın Erdoğan fenalaştı. Arkadaşı tarafından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Erdoğan burada hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri sahte içki sattığını belirlediği büfenin sahibi Türker Y.'yi gözaltına alırken, büfede ve evinde arama yaptı.

Şüphelinin, Kağıthane'de geçtiğimiz 26 Aralık'ta da sahte içki satma suçundan arandığı öğrenildi. Türker Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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