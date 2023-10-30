Beşiktaş'ta büyük kriz! Burak Yılmaz Rebic'i sahadan kovdu

Duhuliye'nin haberine göre karşılaşma öncesi hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz, sakat ve eksiklerin sayısının artmasından dolayı kadroyu oluşturmakta zorluk çekiyor.

Dün gerçekleştirilen son idmanda iki farklı 11 deneyen Burak Yılmaz'ın disiplinsiz davranışları nedeniyle Antre Rebic'i antrenmandan kovduğu ortaya çıktı.

Sezon başından bu yana istenen performansı veremeyen Rebic için, daha önce de "Sakatlık bahanesiyle antrenmanlara çıkmıyor" şeklinde iddialar ortaya atılmıştı.