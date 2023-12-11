Beşiktaş'ta büyük operasyon. 5 yıldız kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe yenilgisi sonrasında Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta büyük operasyon. 5 yıldız kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzden Bilgilendirme

Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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