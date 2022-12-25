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  • Hasan Arat başkan adaylığını açıkladı! Çebi ve Yamantürk'ü aradı açık açık söyledi

Hasan Arat başkan adaylığını açıkladı! Çebi ve Yamantürk'ü aradı açık açık söyledi

Beşiktaş'ta kongreye daha 2.5 yıl olmasına rağmen camianın ağır toplarından Hasan Arat başkanlığa aday olduğunu şimdiden açıkladı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 21:52
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Beşiktaş'ta dengeleri değiştirecek gelişme: Hasan Arat başkan adaylığını açıkladı

Hasan Arat başkan adaylığını açıkladı! Çebi ve Yamantürk'ü aradı açık açık söyledi
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Arat'ın başkan Ahmet Nur Çebi ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ü arayarak "Seçime daha 2.5 yıl var ama ben başkan adaylığına hazırlanıyorum. Başkalarından duymadan benden duymanızı istedim" dediği öğrenildi.

Siyah beyazlı kulüpte başkanlığa öteden beri Tevfik Yamantürk'ün de hazırlandığı, ancak Çebi'ye verdiği söz nedeniyle beklediği biliniyordu.

Bu gelişmeden sonra dengelerin değişeceği ve başkanlık yarışının daha da çekişmeli hale geleceği belirtildi.

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Gökhan
25.12.2022 22:39
Hasan arat iyi hamleler yapabilir. Yetti artık ucuz transferler ve borçlar meselesi  
 
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