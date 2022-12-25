Hasan Arat başkan adaylığını açıkladı! Çebi ve Yamantürk'ü aradı açık açık söyledi

Arat'ın başkan Ahmet Nur Çebi ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ü arayarak "Seçime daha 2.5 yıl var ama ben başkan adaylığına hazırlanıyorum. Başkalarından duymadan benden duymanızı istedim" dediği öğrenildi.

Siyah beyazlı kulüpte başkanlığa öteden beri Tevfik Yamantürk'ün de hazırlandığı, ancak Çebi'ye verdiği söz nedeniyle beklediği biliniyordu.

Bu gelişmeden sonra dengelerin değişeceği ve başkanlık yarışının daha da çekişmeli hale geleceği belirtildi.