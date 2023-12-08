Beşiktaş'ta derbi öncesi Hasan Arat sürprizi. Kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Başkan Hasan Arat tesislerde futbolcularla bir araya geldi.

KAYNAK: AA
Beşiktaş'ta derbi öncesi Hasan Arat sürprizi. Kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte futbolcularla bir araya gelen başkan Hasan Arat, siyah-beyazlı ekibe Fenerbahçe derbisinde başarılar diledi.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

23 futbolcudan oluşan kamp kadrosunda teknik direktör Rıza Çalımbay, şu isimlere yer verdi:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Alex Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Eric Bailly, Jackson Muleka, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy.

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