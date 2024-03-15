Beşiktaş'ta Fernando Santos kararı. Detaylar ortaya çıktı

Rıza Çalımbay’ın ayrılmasının ardından Beşiktaş’ın başına getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, göreve geldiği 13 maçta 7 zafer, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle hayal kırıklığı yarattı.

Son iki maçta gol dahi bulamayan Siyah-Beazlı ekipte; Santos’un geleceği sorgulanmaya başlandı.

Gaziantep karşısında alınan yenilginin ardından Beşiktaş yönetimi ile Santos arasında bir toplantı gerçekleşti.

Spor yazarı Fatih Doğan, Sabah gazetesine toplantının ayrıntılarını aktardı.

Doğan’ın ifadelerine göre, yönetim ve Santos arasındaki görüşmede, özellikle deplasman performansı ve takımın ofansif üretkenliği konusunda ciddi memnuniyetsizlikler dile getirildi.

Başkan Hasan Arat ve Samet Aybaba’nın Santos’a iki önemli soru yönelttiği belirtildi:

1- Hocam bu takım neden oynamıyor? Gidişattan memnun değiliz,

2- Düzelteceğine inanıyor musun ve nasıl düzelir?

Santos’un verdiği cevaplar, yönetimin onu görevden alma kararı almasını engelledi ve kendisine gelecek süreçte destek sözü verildi.

Ancak, bu toplantı, eğer durum düzelmezse Santos’un yeni sezonda takımın başında olmayabileceğinin sinyalini verdi.