Beşiktaş'ta flaş Aboubakar kararı. Fernando Santos son sözünü söyledi

Süper Lig'de pazar günü Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta, Vincent Aboubakar’ın durumu merak konusu.

Ligde son üç maçında Pendikspor’a 4-0 ve Sivasspor’a 1-0 kaybeden, Adana Demirspor ile de 0-0 berabere kalan Siyah-Beyazlılar rakip kaleye gol atamadı.

Beşiktaş’ta gol sıkıntısı yaşanması kadro dışı olan Aboubakar’ın geri dönmesini zorunlu kıldı. Afrika Uluslar Kupası’ndan elenen Kamerunlu golcü takımıyla birlikte çalışmalara başlayacak. Forvet hattındaki Cenk-Semih-Muleka üçlüsünden memnun olmayan Fernando Santos’un, pazar günü Trabzonspor karşısında Aboubakar’a şans tanımayı planladığı ifade edildi.

Sakatlığını atlatan yıldız oyuncu, Nijerya’ya 2-0 mağlup oldukları son 16 turu karşılaşmasında 78. dakikada oyuna girmişti.

Bu arada Vincent Aboubakar’ın takıma dönmesiyle birlikte Beşiktaş'ta kadro dışı futbolcu kalmadı.

Bailly ile yollarını ayıran, Onana ve Rosier’i kiraya veren siyah-beyazlılarda Ghezzal da affedilmişti.