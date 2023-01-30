Ghezzal'ın hangi maçla sahalara döneceği belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlığı ve geçirdiği ameliyat nedeniyle 3 aydır forma giyemeyen Ghezzal'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Alanyaspor maçından sonra Ghezzal'ın sakatlığının geçtiğini, ancak fiziksel açıdan güçlenmesini beklediklerini söylemişti.
Bir haftadır takımla çalışan Ghezzal'ın hızla güçlendiği, Süper Lig'in 23. haftasındaki Sivasspor maçının kadrosuna alınabileceği belirtildi.
Bu sezon sadece 5 maça çıkan Cezayirli oyuncu, 2 gol atarken 1 de asist yapmıştı.
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