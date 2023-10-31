Beşiktaş'ta Ghezzal'ın son durumu belli oldu

Beşiktaş, Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Züleyha Öncü
Beşiktaş'ta Ghezzal'ın son durumu belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında sakatlanan Rachid Ghezzal'ın sağlık durumu ile ilgili duyuru yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Takımımızın 30 Ekim 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı müsabakanın 20. dakikasında uyluk bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir."

İlgili Haberler
Rachid Ghezzal 14. kez sakatlandı. Sorun ABD'li doktor mu?
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku: Maça devam edemedi
Ghezzal da Filistin'e destek verdi
Ghezzal da Filistin'e destek verdi
Ghezzal memnun değil
Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür? Gündem
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür?
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı Magazin
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi Video
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı Dünya
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak Spor
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu Gündem
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız Gündem
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız