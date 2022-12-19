20 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Şanlıurfaspor ile çarşamba günü karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 22:39
Takip Et

Beşiktaş'ta Hollandalı yıldız Wout Weghorst gelişmesi

Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi
+
Aa
-

Siyah beyazlı takım maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı. 
Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanda Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Wout Weghorst da katıldı.

Weghorst'un hazır olduğu ve oynayabilecek durumda bulunduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
1
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması. 'Görevden alırım'
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
2
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Gültekin Uysal Erdoğan'ın o sırada ne düşündüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Dünya Kupası finalini Katar'da izledi
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
3
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Levent'teki dev gökdelen icradan satılık
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
4
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿Kahreden haber. ''Çaycı Hüseyin'' karakteriyle tanıdığımız Alpaslan Özmol yıkıldı...
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
5
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿İmamoğlu hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti. İşte AKP'nin İBB planı
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
6
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿17-25 Aralık Yolsuzluk Haftası sosyal medyada tüm hızıyla kutlanıyor
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
7
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Irak’ta silahlı saldırı 8 ölü, 3 yaralı
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Kekik toplamaya giden 82 yaşındaki Hürü Çetin'in cansız bedeni bulundu
﻿Ermenistan'da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
﻿Ermenistan'da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
﻿Ermenistan'da eski askeri istihbarat başkanı tutuklandı
﻿İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
﻿İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
﻿İzmir açıklarında 84 düzensiz göçmen kurtarıldı, 26 göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.