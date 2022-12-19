Beşiktaş'ta Weghorst gelişmesi

Siyah beyazlı takım maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıldı.
Taktik çalışmayla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanda Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Wout Weghorst da katıldı.
Weghorst'un hazır olduğu ve oynayabilecek durumda bulunduğu ifade edildi.
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