Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez bombası. Kendisi açıkladı

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sonra yeni teknik direktör için bekleyiş sürerken, eski futbolcusu teknik direktör İbrahim Üzülmez'den açıklama geldi.

İbrahim Üzülmez, Mynet Spor'dan Emre Şen'in haberine göre şunları söyledi:

"Ben Şenol Güneş'e çok değer veriyorum. Ahmet Nur Çebi'ye de öyle. Ortada bir başarısızlık varsa burada oyuncu grubuna da bakmak lazım.

Özellikle bazı oyuncularda inanılmaz fiziksel problem var. Saha içinde ön alan baskısı yapılmadığını görüyoruz. Bunlar çok açık ortada. Beden dilinde de sıkıntılar var. Takımdaşlık tam oturmamış gibi geliyor bana. O ruh saha dışında tam olarak oluşmamış. Kaliteli oyuncuları var Beşiktaş'ın. Özellikle Aboubakar, Ghezzal, Cenk ve Masuaku gibi. Ama birlik olamamışlar diye düşünüyorum.

Beşiktaş'ın orta sahasında yaratıcı ve kreatif bir oyuncu bulunmuyor. Topu üçüncü bölgeye taşıyacak kalitede bir Talisca'sı yok. Bunun eksikliği zaten maçlarda göze çarpıyor

Maçın 2-0'dan 3-2'ye gelmesi ne Şenol Güneş'in ne de yönetimin suçu. Oyuncu grubu ruhsuz ve mahkum oynadı. Son 10 dakikada zaman geçirerek bile o maçı bitirebilirdiler. O kadar taraftarın geldiği maçta bu kadar ruhsuz oynamayı taraftarlar kaldıramıyor. Beşiktaş taraftarı iyi mücadele istiyor. İyi mücadele eden oyuncunun her zaman arkasında olur ve desteklerler. Bunu göremedikleri için eleştiri yapıyorlar ve haklılar. Eminim, hafta sonu oynanacak İstanbulspor maçında da tribünler yine dolu olacak. Bu taraftara layık bir oyun oynanması gerekiyor ve ben bu oyunu oynatabileceğimi düşünüyorum. Onlar Beşiktaş'ın gerçek değeri ve sahibi.

Ben bu takımda 11 yıl görev aldım. Beşiktaş'tan her eski oyuncusu gibi tabii ki teklif bekliyorum. Bazı yöneticilerle konuştum ama resmi bir teklif ortada yok.

Bence bizim gibi bu kulübün eski oyuncularına şans verilmeli. Rıza hoca da çok değerli ve başarılı bir teknik adam. Taraftarların 'deli ibo'su' olarak tekrardan Beşiktaş'a dönmek istiyorum ve bu şansı her zaman bekliyorum."