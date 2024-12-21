Beşiktaş'ta İETT şoförü aracı yol ortasında bıraktı: Polis ikna etti

Olay, 18 Ekim Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan 55ET hat numaralı 34 KKC 055 plakalı İETT otobüsünün şoförü, bir yolcu tarafından tehdit edildi.

Şoför, el frenini çekerek bir anda aracı durdurdu. Öfkelenen şoför ardından çantasını da alarak otobüsten inip uzaklaşmaya çalıştı.

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'GİTMİYORUM" DEYİP AŞAĞI İNDİ

O sırada durumu fark eden trafik polisleri şoförü durdurmaya çalıştı. Şoför, "Abi gitmiyorum" diyerek küfretti. Şoför, çantasını alıp defalarca yere fırlatıp bağırdı.

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Polisin ikna etmeye çalıştığı öfkeli şoför, bir süre daha bağırdıktan sonra otobüse bindi. Şoför daha sonra otobüsü yol kenarına çekip indi ve olay yerinden uzaklaştı.

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Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.