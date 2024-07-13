Beşiktaş'ta Immobile depremi

Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'nın ardından Ciro Immobile'yi de transfer etti.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Ciro Immobile'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü S.S.Lazio SPA ile görüşmelere başlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ve Immobile, 2 yıllık anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A İNDİ

Yeni transfer Ciro Immobile, uçaktan Beşiktaş'ın yeni sezon formasıyla indi.

Yüzlerce taraftar, havalimanında Immobile'yi karşıladı ve tezahüratlarla deprem etkisi yarattı.

Immobile yeni sezonda 17 numaralı formayı giyecek.