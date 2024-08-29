Beşiktaş'ta Immobile mucizesi. Herkes onu konuşuyor

8 sezonluk Lazio macerasının ardından Beşiktaş'a imza atan Ciro Immobile harika performansıyla adeta parmak ısırtıyor.

Siyah-Beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında Lugano'yu 5-1 gibi bir skorla mağlup ederken, İtalya yıldız yine fark yaratan isimler arasındaydı.

Harika performansını 2 golle taçlandıran 34 yaşındaki Ciro Immobile, Siyah-Beyazlı taraftarları mest etti.

Ciro Immobile; Galatasaray'a Süper Kupa maçında 2 gol atarken, Antalyaspor karşılaşmasında da fileleri 2 kez sarsmıştı. İtalyan yıldız, Lugano maçında da duble yaptı.

35 yaşındaki golcü oyuncu, oynadığı 5 maçta 6 gol kaydederek takımına önemli bir katkı verdi.