Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Ghezzal'a talip çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Ghezzal'a talip çıktı
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal'a, sürpriz bir takım talip oldu.

Siyah-beyazlı yönetimin aldığı karar doğrultusunda kadro dışı kalan 5 kişiden biri olan Rachid Ghezzal'ı bir kulüp transfer etmek istiyor.

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Fransa basınının haberine göre; Cezayirli kanat oyuncusuna Suudi Arabistan ekiplerinden birisi talip oldu.

Rachid Ghezzal'ın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Henüz hangi takımın Ghezzal'a talip olduğu ise açıklanmadı.

Haberin devamında ise Ghezzal'ın kadro dışı kalması nedeniyle bu teklifi değerlendirmek istediği yazıldı.

Ghezzal, bu sezon 12 maça çıkarken, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

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