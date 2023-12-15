Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Ghezzal'a talip çıktı

Siyah-beyazlı yönetimin aldığı karar doğrultusunda kadro dışı kalan 5 kişiden biri olan Rachid Ghezzal'ı bir kulüp transfer etmek istiyor.

TAKIMIN İSMİ BELLİ DEĞİL

Fransa basınının haberine göre; Cezayirli kanat oyuncusuna Suudi Arabistan ekiplerinden birisi talip oldu.

Rachid Ghezzal'ın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Henüz hangi takımın Ghezzal'a talip olduğu ise açıklanmadı.

Haberin devamında ise Ghezzal'ın kadro dışı kalması nedeniyle bu teklifi değerlendirmek istediği yazıldı.

Ghezzal, bu sezon 12 maça çıkarken, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.