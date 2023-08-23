Beşiktaş'ta olağanüstü kongre çağrısı. Hasan Arat düğmeye bastı

Beşiktaş'ta başkanlığa aday olduğunu belirten Hasan Arat, kongre çağrısı yaptı.

KAYNAK: AA
Beşiktaş'ta olağanüstü kongre çağrısı. Hasan Arat düğmeye bastı

Eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün yönetim kuruluna olağanüstü seçimli kongre çağrısında bulundu.

Arat, X sosyal medya platformunda yer alan hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Beşiktaşlılar, Beşiktaş'ımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır. Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaş'ımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur. Beşiktaş Yönetim Kurulunu, olağanüstü seçimli kongre kararı almaya davet ediyorum. Camiamız müsterih olsun; Beşiktaş'ımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız."
(AA)

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