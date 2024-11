Beşiktaş’ta Onur Göçmez’in istifası kabul edilmedi

Beşiktaş'ta Samet Aybaba ve Brad Friedel'ın ayrılığı sonrası siyah-beyazlı takımın yönetim kurulu bugün toplandı.

Siyah-beyazlı kulüpte asbaşkan Onur Göçmez ve iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa kararı aldı. Bugün kulüpten yapılan açıklamada medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan'ın da görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Beşiktaş'ta en az bir istifanın daha olması bekleniyor. Öte yandan Başkan Hasan Arat’ın istifa etmeyi düşünmediği öğrenildi.

ONUR GÖÇMEZ VE IŞIL ZEYBEK İSTİFASINI SUNDU

Beşiktaş'ta ilk olarak asbaşkan Onur Göçmez ayrılık kararı aldı.



Onur Göçmez istifa ederken kararını yazılı olarak kulübe gönderdi. Siyah-beyazlı kulüpte Onur Göçmez'in ardından yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek de istifa etti.

Yönetim kurulu toplantısında Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi.

METE VARDAR'DAN AYRILIK SİNYALİ

Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyelerinden Mete Vardar da görevinden ayrılabileceğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le önemli bir maça çıkacaklarını belirten Vardar, "Yaşanan süreçten çok üzgünüm. Fakat Maccabi maçı bizim için çok önemli. Takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz maçı kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz" ifadelerini kullandı.

SAMET AYBABA'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'ta dün görevinden ayrılan Samet Aybaba üzgün olduğunu ifade etti.

Aybaba, "Yazılanlar doğru, görevden alındığımı whatsapp mesajıyla öğrendim. Çok üzüldüm tabii ki ama şu an bir şey söylemek istemiyorum. Cumartesi günü düzenleyeceğim basın toplantısıyla her şeye açıklık getireceğim, her şeyi anlatacağım" diye konuştu.