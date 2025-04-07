Özgür Özel'in anahtar listesi firesiz onaylandı! İsimler açıklandı

Açıklanan sonuçlara göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in delegeye sunduğu anahtar liste tamamen kabul edildi, anahtar liste dışından hiçbir aday listeyi delemedi.
CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı dün saat 10.00'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde toplandı. Kurultayda, kürsü konuşmalarının ve Genel Başkanlık seçimlerinin ardından saat 20.00 sıralarında başlayan PM ve YDK ile Bilim Kültür Kurulu üyelikleri için seçimler saat 23.50'de tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Oy sayımı 03.30 sıralarında tamamlanarak, sonuçlar açıklandı. PM, YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu'na seçilen isimler, kurultay salonundaki dev ekrana yansıtıldı.
PM, YDK ve Bilim Kurulu üyelikleri için kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel'in anahtar listesi ile İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı öncülüğünde hazırlanan "Denge ve Dayanışma" ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından hazırlanan "Ortak Akıl Ortak Vicdan" listelerindeki isimler yarıştı.
Oy sayımının sonucunda saat 03.50 itibarıyla açıklanan listeye göre, CHP Lideri Özel'in anahtar listesi firesiz geçti.
Yaklaşık 18 saat süren ve bin 323 kayıtlı delegenin bulunduğu kurultaydaki seçimlere göre, CHP'nin yeni PM'si şu isimlerden oluşuyor:
Deniz Yavuzyılmaz
Suat Özçağdaş
Mahmut Tanal
M. Gül Çiftci Binici
Ensar Aytekin
Hikmet Erbilgin
Gamze Taşcıer
Ali Abbas Ertürk
Canan Taşer
Mahir Yüksel
Namık Tan
Turgay Özcan
SElin Sayek Böke
Özgür Karabat
Berkay Gezgin
Erhan Adem
Baki Aydöner
Semra Dinçer
Saniye Barut
Deniz Yücel
Nuhayat Altaca Kayışoğlu
Ozan Işık
Ali Haydar Hakverdi
Yalçın Görgöz
Burhanettin Bulut
Ali Haydar Fırat
Murat Bakan
Melisa Uğraş
Pınar Uzun Okakın
Ulaş Karasu
Bedirhan Berk Doğru
Hikmet Yalım Halıcı
Nazan Güneysu
Burcu Mazıcıoğlu
Mehmet Necati Yağcı
Zeliha Aksaz Şahbaz
İsmail Atakan Ünver
Ecevit Keleş
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Berna Özgül
Şengül Yeşildal
Mehmet Alkım Denizaslanı
Gökan Zeybek
Uğurcan İrak
Özgür Ceylan
Sinem Kırçiçek
Sevgi Kılıç
Engin Özkoç
Niyazi Şen
Aylin Nazlıaka
Ahmet Hakan Uyanık
Uygar Parçal
YDK listesinde şu isimler yer aldı:
Özgür Sağlam
Deniz Çakır
Turan Taşkın Özer
Ayça Akpek Şenay
Süleyman Bülbül
İsmail Emre Telci
Nurdan Yücal
Esin Fatma Temel
Aysemin Gülmez
Hümeyra Akkuş Sandıkçı
Deniz Demiröz
Özkan Tice
Ali Balta
Ekincan Aksoy
Remzi Kazmaz
Bilim Kültür Sanat Platformu üyeleri şöyle:
Yalçın Karatepe
Yankı Bağcıoğlu
Emine Uçak Erdoğan
Gülşah Deniz Atalar
Gökçe Gökçen
Bahadır Erdem
Baran Bozoğlu
Berker Esen
Baran Seyhan
Armağan Erdoğan
Örsan Kunter Öymen
Taner Demirer
PM yedek listesi ise şu isimlerden oluştu:
Orhan Sarıbal
Deniz Demir
Mustafa Tunç Soyer
Koza Yardımcı
Oğuz Kaan Salıcı
Müslim Sarı
Ali Öztunç
Selçuk Sarıyar
Mahir Polat
Gonca Yelda Orhan