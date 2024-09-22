Beşiktaş'ta penaltı kararı

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş ve Eyüpspor karşı karşıya geliyor.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken skora denge geldi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında kaleci Mert Günok'u geçmek isteyen Mame Thiam yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük ilk olarak hakemi aldatmaya yönelik hareketten Mame Thiam'a sarı kart göstersede VAR müdahalesi sonrası pozisyonu izlemeye karar verdi.
Zorbay Küçük pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verirken Emre Akbaba topu ağlarla buluşturdu.