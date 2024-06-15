Beşiktaş'ta Rebic'e talip çıktı. Piyango vurdu

Takımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, gelecek sezon planlamasını sürdürüyor.

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

ANTE REBIC'E TALİP ÇIKTI

Hellas Verona, Beşiktaş forması giyen Ante Rebic'i kadrosuna katmak istiyor.

Ante Rebic, Beşiktaş'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmamıştı.

30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon sakatlıklarla boğuştu ve Beşiktaş formasıyla 23 maçta oynadı.

Söz konusu maçlarda 1 gol atan Rebic, 5 asist yaptı.

Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'e kadar sürüyor ve oyuncunun piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA BOY GÖSTERDİ

Kariyerinde daha önce Hellas Verona'da da oynayan Rebic, NK Vinjani, RNK Split, Fiorentina, Leipzig, Frankfurt, ve Milan gibi takımlarda forma giydi.

Rebic 1 İtalya Serie A, 1 Almanya Kupası ve 1 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.