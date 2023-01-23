Kiralama formülü uygulanacak: Beşiktaş'tan Kaan Ayhan iddiası

Savunmasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, sezon başında da kadrosuna katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği Kaan Ayhan'a yöneldi.



BEŞİKTAŞ OLUMLU YANIT ALDI

Kaan Ayhan ve menajeriyle temasa geçen Beşiktaş, milli futbolcudan bu kez olur yanıtı aldı.

Transfer dönemi kapanmadan transferi bitirmek isteyen Beşiktaş, Sassuolo'ya kiralama teklifi yapmaya karar verdi.

Beşiktaş, kısa süre içerisinde görüşmeleri tamamlayıp, hafta sonuna kadar milli futbolcuyu İstanbul'a getirmek istiyor.



SATIN ALMA MADDESİ DE EKLENECEK

Siyah-beyazlılar, Sassuolo'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Kaan Ayhan için yapacağı kiralık teklifine satın alma maddesi de eklemeyi planlıyor.



Bu sezon Sassuolo'da 11 maçta süre alan Kaan Ayhan, bu maçların 6 tanesine ilk 11'de başladı.

Milli futbolcu, bu karşılaşmada 1 gollük katkı sağladı.