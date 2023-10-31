Beşiktaş'ta seçim süreci başlıyor: Yarından itibaren dilekçeler kabul edilecek

Beşiktaş Kulübü, 3 Aralık Pazar günü yapılacak seçim ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak isimlerin, yarından itibaren dilekçelerini divan başkanlığına sunabileceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün 26 Kasım-3 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulunda tüzüğümüzün 35. maddesi içeriğinde olan 'Başkan adayı olabilmek için genel kurula katılma hakkına sahip en az 250 üyenin adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi divan başkanlık kuruluna önermesi gerekir' hükmü gereği başkanlık öneri dilekçelerini divan başkanlık kurulumuza vermek isteyen üyelerimiz, şahsen ve kimlik ibrazı ile 1 Kasım 2023 Çarşamba gününden itibaren hafta içi 13.30-16.30 saatlerinde Tüpraş Stadyumu kulüp binasında bulunan divan başkanlık kurulumuza öneri dilekçelerini teslim edebilirler."

BAŞKAN ADAYLARINDA SON DURUM

Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi aday olmayacak.

Seçimdeki ilk aday ise Hasan Arat. Arat, başkan adaylığını ilk açıklayan isim olmuştu.

Asbaşkan Emre Kocadağ ise başkanlığa aday olacak. Kocadağ liste için hazırlıklarına başladı. Emre Kocadağ adaylığını hafta içinde resmi olarak açıklayacak.

Serdal Adalı’ya ise aday olması yönünde baskı yapıldığı gelen haberler arasında. Özel işleri nedeniyle yurt dışında olan Adalı döndüğünde kararını verecek.

Tarkan Ser ise Serdal Adalı aday olmazsa seçime girecek.