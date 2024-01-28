Beşiktaş'ta transfer harekatı resmen başladı. 2. Başkan 2 yıldız için Fransa'ya gitti

Sıkıntılı bir dönemden geçen Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çaba içinde.

Teknik direktör Fernando Santos'un verdiği listeye göre hareket eden Siyah-Beyazlılar; Fransa'ya çıkarma yaptı.

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel'in, özel uçakla Fransa'ya gittiği, PSG ile 2 oyuncu için pazarlıklara başladığı öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar'ın; Portekizli stoper Danilo Pereira ve İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'un şartların sorduğu belirtildi. Beşiktaş'ın; sözleşmesi 2025 yılında bitecek Danilo'yu bonservisiyle, kontratı 2028'de sona erecek olan Ndour'u da 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Teknik direktör Fernando Santos'un, Portekizli Danilo'nun transferini çok istediği gelen haberler arasında.

Başkan Hasan Arat seçim öncesi PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile fotoğrafını yayınlayıp, Fransız kulübüyle transferi de kapsayacak bir iş birliği anlaşması imzaladıklarını duyurmuştu.

Arat'ın; Danilo ve Ndour konusunda Nasser Al-Khelaifi'den destek istediği, iki oyuncunun durumunun önümüzdeki hafta netlik kazanacağı kaydedildi.