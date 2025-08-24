Beşiktaş’ta üçüncü katta yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Beşiktaş’ta 3 katlı bir binanın üçüncü katında, yangın çıktı. Yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın saat 11.30 sıralarında Mecidiye Mahallesi Sandalcı Mecid Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katında çıktı. Yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 kişiyi ambulansa alarak oksijen tedavisi yaptı.Kısa sürede söndürülen yangının neden çıktığına dair inceleme sürüyor

