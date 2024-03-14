Beşiktaş'ta yıldız futbolcunun kaderi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Hamza Özalkuş
Beşiktaş'ta yıldız futbolcunun kaderi belli oldu
Uzun süredir gol atamayan ve zor günler geçiren Kamerunlu forvet, son dönemdeki performansıyla hayal kırıklığı yaratıyor.

Fenerbahçe ile oynanan ve 3-1 kaybedilen derbi sonrası kadro dışı bırakılan Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası’ndan sakat dönmesinin ardından Teknik Direktör Fernando Santos’un kararıyla takıma yeniden katıldı.

Ancak sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçırdı ve 19 Şubat’ta sahalara döndü.

Konyaspor karşılaşmasında tribünlerin tepkisine maruz kalan 32 yaşındaki futbolcu, sonraki İstanbulspor, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında da gol bulamadı. Beşiktaş ile son golünü 8 Ekim’de İstanbulspor’a karşı kaydeden Aboubakar, yaklaşık beş aydır golle tanışamadı.

Form düşüklüğü ve moral bozukluğu yaşayan Aboubakar, bu sebeplerden ötürü ilk 11’de kendine yer bulmakta zorlanıyor. Fernando Santos’un verdiği fırsatları değerlendiremeyen oyuncunun, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Haziran 2025’e kadar sözleşmesi olan Aboubakar, uygun bir teklif gelmesi durumunda satılabilir.

Beşiktaş kariyeri boyunca 109 resmi maçta forma giyen Aboubakar, 59 gol atıp 14 asist yapmıştır. Bu sezon ise 26 maçta 11 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştır.

aboubakar-jpg.webp

İlgili Haberler
Altay Bayındır'a soğuk duş
Son Haberler
Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır Spor
Sinan Engin bombayı patlattı: Halil Umut Meler Galatasaraylı'dır
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Flaş... Flaş... Mecidiyeköy metrosunda bir kadın intihar etti Yaşam
Flaş... Flaş... Mecidiyeköy metrosunda bir kadın intihar etti
Şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Hem doğum günüydü hem de mezuniyetin yıl dönümüydü Gündem
Şehit olan polisle ilgili kahreden detay! Hem doğum günüydü hem de mezuniyetin yıl dönümüydü
Seri katilin televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Polis 35 yıldır her yerde onu arıyordu Dünya
Seri katilin televizyon programına katıldığı ortaya çıktı. Polis 35 yıldır her yerde onu arıyordu
Tüketici kredileri uçuşta. Borçlar 1 trilyon 600 milyar liraya dayandı Ekonomi
Tüketici kredileri uçuşta. Borçlar 1 trilyon 600 milyar liraya dayandı
Fatih Altaylı kol böreğine ödediği paraya isyan etti. Duyduğuna inanamadı fiyatı iki kere tekrarlattı Gündem
Fatih Altaylı kol böreğine ödediği paraya isyan etti. Duyduğuna inanamadı fiyatı iki kere tekrarlattı