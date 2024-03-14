Beşiktaş'ta yıldız futbolcunun kaderi belli oldu

Fenerbahçe ile oynanan ve 3-1 kaybedilen derbi sonrası kadro dışı bırakılan Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası’ndan sakat dönmesinin ardından Teknik Direktör Fernando Santos’un kararıyla takıma yeniden katıldı.

Ancak sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçırdı ve 19 Şubat’ta sahalara döndü.

Konyaspor karşılaşmasında tribünlerin tepkisine maruz kalan 32 yaşındaki futbolcu, sonraki İstanbulspor, Galatasaray ve Gaziantep FK maçlarında da gol bulamadı. Beşiktaş ile son golünü 8 Ekim’de İstanbulspor’a karşı kaydeden Aboubakar, yaklaşık beş aydır golle tanışamadı.

Form düşüklüğü ve moral bozukluğu yaşayan Aboubakar, bu sebeplerden ötürü ilk 11’de kendine yer bulmakta zorlanıyor. Fernando Santos’un verdiği fırsatları değerlendiremeyen oyuncunun, sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Haziran 2025’e kadar sözleşmesi olan Aboubakar, uygun bir teklif gelmesi durumunda satılabilir.

Beşiktaş kariyeri boyunca 109 resmi maçta forma giyen Aboubakar, 59 gol atıp 14 asist yapmıştır. Bu sezon ise 26 maçta 11 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştır.