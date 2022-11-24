24 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'tan ayrılan Tyler Boyd'un yeni adresi belli oldu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 12:09
Takip Et

Beşiktaş'tan ayrılan Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu

Tyler Boyd'un yeni takımı belli oldu
+
Aa
-

Sivasspor daha önce Beşiktaş ’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tyler Boyd’u bu kez resmen takımına kazandırıyor. Sezon başında yine Siyah-Beyazlılar’dan kiralanması için görüşmeler yapılan ABD’li oyuncu kulübünde kalmayı tercih etmişti. 

Ancak Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen oyuncu, Şenol Güneş’in gelişiyle tamamen gözden çıkarıldı. Kontratı devam etmesine karşın yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak sözleşmesini fesheden Boyd böylece boşa çıktı. Devre arası için yıldız oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Sivasspor’un doğrudan oyuncunun menajeriyle temasa geçerek söz kestiği ifade edildi.


BEKLENEN PERFORMANSI GÖSTEREMEDİ
Kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü’nde sergilediği başarılı performansın ardından Beşiktaş’ın 2.5 milyon Euro bonservis ödeyerek aldığı Boyd’un Siyah-Beyazlı takımdaki performansı hiçbir dönem tatmin etmedi. Boyd’un da Sivasspor’a transfer olmak istediği ve kariyerinde yeniden bir çıkış yapmak adına Yiğidolar’ı fırsat olarak değerlendirdiği belirtildi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
1
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿12 gün boyunca durmadan dönen koyunların sırrı çözüldü
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
2
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿WhatsApp'a ödenecek aylık ödenecek ücret belli oldu 
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
3
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Açıklama İran’dan geldi: Suriye ile Türkiye arasında görüşme aylar önce başladı
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
4
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
5
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Rozetini Erdoğan takmıştı. AKP’ye geçen eski CHP’li o fotoğrafı unuttu
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
6
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿Bir mesaj da Rusya’dan geldi. Kremlin’den 'Erdoğan ve Esad' açıklaması
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
7
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Şüphelenilen TIR'da 133 kaçak yakalandı
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Ankara Büyükşehir'den başkente 12 yeni yaya üst geçidi
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
﻿Tunceli Perbaş Turizm 7 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.