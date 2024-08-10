Beşiktaş'tan ayrıldı. Süper Lig ekibine imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Rizespor Beşiktaş forması giyen Amir Hadziahmetovic’i geçici olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

"MERHABA RİZE"

Hadziahmetovic transferini özel bir video ile duyuran atmacalar yaptığı paylaşımda, "Merhaba Rize, ben geldim" notunu düştü.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a Geçici Transfer Oldu. Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic, 2024-25 sezonu sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Amir Hadziahmetovic'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

PERFORMANSI

2022-2023 yılının ara transfer döneminde Konyaspor’dan transfer edilen Hadziahmetovic 42 maçta 1 gol 8 asist kaydetti.