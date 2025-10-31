Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis oynamakla suçlanan 149 hakeme 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın nisan ayında başlattığı adliye soruşturma da sürüyor.

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyeleri, Tüpraş Stadı'ndaki White Pepper Restoran'da düzenledikleri basın toplantısından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savcılığa dilekçe verdiklerini söyleyen Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, "Hakemlerin karıştığı bahis skandalıyla ilgili soruşturmaya Beşiktaş olarak müdahil olduk. Bu soruşturmaya ilk müdahil olan kulüp Beşiktaş oldu. Savcılık bu konuda bize teşekkür etti" dedi.

'DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ'NÜN YÖNETİMİNİ DEVRALDIK'

Dikilitaş Spor Kulübü'nün antrenmanlarına Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde devam edeceğini belirten Fora, "Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Üniversitenin spor alanlarında 250'ye yakın öğrencimiz çalışmalarını gerçekleştirecek, kulübümüz bu iş birliğinden gelir elde edecek. Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü'nün yönetimini devraldık. Futbol, basketbol, voleybol ve jimnastik branşlarının yönetimi bizde olacak" diye konuştu.

'CAMİADA EN ÖNEMLİ EKSİKLİK BİRLİK VE BERABERLİK'

İkinci Başkan Hakan Daltaban, kulübü faiz yükünden kurtarmak ve mali disiplini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

"Sermaye artırımında elde ettiğimiz geliri borcumuzu azaltmak için kullandık" diyen Dalbatan, "Kalbi Beşiktaş aşkıyla atan herkese ihtiyacımız var. Camiada en önemli eksiklik birlik ve beraberlik. Gelecekte yapacağımız projelerden elde edeceğimiz gelirleri borçlarımızı kapatmak için kullanacağız. Beşiktaş borçlarını ödedikten sonra borçlanmayla ilgili tüzüğe bir madde eklemek gerekir. Yoksa kısa zaman sonra borç yine artabilir" ifadelerini kullandı.

'2026 SONUNA KADAR BORÇLARI ÖDEMEYİ PLANLIYORUZ'

Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, 2026 yılı sonuna kadar siyah-beyazlı kulübün borçlarını ödemiş olmayı planladıklarını aktardı.

Kılıç, "Borsa hisse satışı için hisse değerinin artmasını bekliyoruz. En az 100 milyon dolar gelir elde edeceğimiz bir projenin üzerinde çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Şişli'deki bir arazisine 16 bin metrekarelik bir yurt inşa edeceğiz" dedi.

'280 MİLYON EURO BORCUMUZ VAR'

Sayman ve Voleybol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Abraş ise kulübün var olan menkullerini borcu kapatmak için satmayı planlamadıklarını kaydetti.

Abraş, "Toplamda 280 milyon Euro borcumuz var. Dikilitaş'taki projeden 200 milyon Euro gelir bekliyoruz. Şu anda 35 milyon Euro değerinde yüzde 19 ekstra A.Ş'de hissemiz var. Önümüzdeki dönemde yeni bir sermaye artırımı yapabiliriz. Başka gayrimenkul projeleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.