Beşiktaş'tan bir transfer daha. Worral tamam Zdjelar sırada

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, Nottingham Forest'in stoperi Joe Worral İstanbul'a geldi.

İngiliz stoper, siyah beyazlı takımın Trabzonspor ile oynadığı maçı da stada gelerek tribünden izledi.

Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan Worral'la daha sonra sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalanacak.

Siyah beyazlı kulübün CSKA Moskova'da forma giyen Sırp orta saha oyuncusu Sasa Zdjelar'la da anlaştığı ortaya çıktı.

Rus kulübüne de teklifini yapan yöneticilerin cevap beklediği belirtildi.

CSKA Moskova ile yapılacak anlaşmanın ardından Zdjelar'ın da hafta içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

28 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalanacağı ileri sürüldü.