Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı. 'Başkanımın elini öper bırakırım' demişti

Siyah-beyazlı ekip, teknik sorumlu Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan Burak Yılmaz kararı. 'Başkanımın elini öper bırakırım' demişti

Beşiktaş'ta Antalyaspor mağlubiyeti sonrası Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalar çok konuşuldu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile teknik sorumlu Burak Yılmaz, tesislerde bir araya geldi.

YOLA DEVAM KARARI
Yapılan görüşme sonrası yola devam kararı çıktı.

Burak Yılmaz, dün yaptığı açıklamada Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini ifade etmişti.

BURAK YILMAZ NE DEDİ?
Antalyaspor maçı sonrası konuşan Burak Yılmaz, "Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları duyuyorum, izlemiyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 Aralık'a, 4 Aralık'a kadar devam edeceksem, benim küçük bir isteklerim olacak. Ama olmayacaksa, ben yarın Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür edeceğim ve ayrılacağım. Bunu da söylüyorum. Benim hiç kimseden bir beklentim yok. Ama ben sabah, akşam burada çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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