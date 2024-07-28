Beşiktaş'tan Chiesa bombası

Beşiktaş'ın İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Federico Chiesa'yı istediği iddia edildi.
İtalyan basınından Tutto Juve'nin haberine göre siyah beyazlı kulüp, Juventus'la 26 yaşındaki oyuncu için temasa geçti.
Kanat oyuncusu geçen sezon Juventus'ta 37 resmi maçta 10 gol atarken 3 asist yapmıştı.
Juventus, Chiesa'nın bonservisini 2022'de Fiorentina'dan 44 milyon euroya almıştı.
İtalya Milli Takımı'nda da 51 karşılaşmada oynayan Federico Chiesa, 7 gol attı.
Chiesa'yı İngiltere Premier Lig'den isteyen kulüplerin de olduğu gazetenin haberinde yer aldı.
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