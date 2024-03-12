Beşiktaş'tan flaş Fernando Santos kararı

Beşiktaş'ta Gaziantep FK yenilgisi sonrası teknik direktör Fernando Santos'a yönelik tepkiler giderek arttı.

Siyah beyazlı taraftarların sosyal medyadan yorum yağdırdığı Santos'la ilgili yönetimin de kararını verdiği ileri sürüldü.

Buna göre yönetim kurulu Fernando Santos'la yola devam kararı aldı.

Yönetimin takımın giderek düzeleceğine, sezon sonunda yapılacak nokta transferlerle takımın istenen düzeye geleceğine inandığı belirtildi.

Siyah beyazlı yönetimin Fernando Santos'la bir görüşme yaparak kötü gidişin nedenlerini sorgulayacağı, bu arada bazı futbolcuların durumunun da masaya yatırılacağı ifade edildi.