Beşiktaş'tan flaş Fernando Santos kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'tan flaş Fernando Santos kararı
Beşiktaş'ta gündem Fernando Santos. Taraftarların tepki gösterdiği Portekizli teknik adamla ilgili yönetimin kararını verdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Gaziantep FK yenilgisi sonrası teknik direktör Fernando Santos'a yönelik tepkiler giderek arttı.

Siyah beyazlı taraftarların sosyal medyadan yorum yağdırdığı Santos'la ilgili yönetimin de kararını verdiği ileri sürüldü.

Buna göre yönetim kurulu Fernando Santos'la yola devam kararı aldı.

Yönetimin takımın giderek düzeleceğine, sezon sonunda yapılacak nokta transferlerle takımın istenen düzeye geleceğine inandığı belirtildi.

Siyah beyazlı yönetimin Fernando Santos'la bir görüşme yaparak kötü gidişin nedenlerini sorgulayacağı, bu arada bazı futbolcuların durumunun da masaya yatırılacağı ifade edildi.

İlgili Haberler
beIN Sports kaybetti. Saran Grup kazandı. Bundan sonra ne olacak
Fenerbahçe dolar gibi yükseldi
Son Haberler
Sosyal medya kullanıcısı oğlağıyla çektiği komik videoyla güldürdü Video
Sosyal medya kullanıcısı oğlağıyla çektiği komik videoyla güldürdü
beIN Sports kaybetti. Saran Grup kazandı. Bundan sonra ne olacak Spor
beIN Sports kaybetti. Saran Grup kazandı. Bundan sonra ne olacak
Küllü suyla temizlik yapılır mı? Video
Küllü suyla temizlik yapılır mı?
Çanakkale'de deprem Gündem
Çanakkale'de deprem
Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kazaya neden olan TIR sürücüsü tutuklandı Gündem
Bakırköy'de 4 kişinin öldüğü kazaya neden olan TIR sürücüsü tutuklandı
Bonucci Mert Hakan'ı efsaneye benzetti Fenerliler yorum yağdırdı Spor
Bonucci Mert Hakan'ı efsaneye benzetti Fenerliler yorum yağdırdı
Arnavutköy'de börekçide buluştuğu arkadaşını öldürdü Yerel Haberler
Arnavutköy'de börekçide buluştuğu arkadaşını öldürdü