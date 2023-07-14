Beşiktaş'tan flaş karar. Arjantinli yıldıza teklif yaptı

Beşiktaş'ın transferdeki hedefi ortaya çıktı. Siyah beyazlıların Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra'ya teklif yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş'tan flaş karar. Arjantinli yıldıza teklif yaptı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı orta saha konusunda kararını verdi.

Siyah beyazlıların Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra'yı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Serie A'da Udinese takımında forma giyen Pereyra'nın sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli bulunmuyor.

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ortaya çıktı.

Pereyra, geçen sezon ligde 34 maçta 5 gol ve 7 asist üretti.

Son 3 sezonda Udinese'de forma giyen futbolcu, daha önce Juventus ve Watford'da da forma giymişti.

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