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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Karadağ'dan flaş Galatasaray maçı açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TFF'nin açıkladığı VAR kayıtlarıyla ilgili konuştu

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 22:49
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Beşiktaş'tan Galatasaray maçıyla ilgili VAR açıklaması geldi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Karadağ'dan flaş Galatasaray maçı açıklaması
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR kayıtlarının açıklanması hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Kocadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon, Galatasaray maçındaki yanlış VAR uygulaması ile bizim maçtaki doğru uygulamayı paylaştı. İki VAR kaydının aynı anda açıklanmasında başka neden göremiyorum. Federasyonun farklı bir amacı varsa bunun izahı olmaz. Böyle bir davranış akıl dışıdır."

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