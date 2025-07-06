Beşiktaş'tan gece yarısı operasyonu: Napoli ile anlaştılar

Yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş, Napoli’nin 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Jens Cajuste'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlıların, Napoli ile satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak anlaşma sağladığı öğrenildi. İsveçli futbolcu toplam 15 maça çıkması halinde ise satın alma opsiyonu devreye girecek. Siyah beyazlılar opsiyonun devreye girmesi durumunda Napoli'ye 6.5 milyon euro ödeyecek.

Oyuncuyla da anlaşan Beşitaş'ın David Jurasek ve Tammy Abraham’dan sonra üçüncü transferi de sezon öncesi kampına yetiştirmesi bekleniyor.

İsveç Milli Takımı'nın formasını 25 maçta giyen Cajuste, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekibi Ipswich'te kiralık olarak geçirmişti. Ipswich küme düşerken Cajuste 30 maçta 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan oyuncu, Napoli ile ödeme planlarının netliğe kavuşmasının ardından sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul’a davet edilecek.