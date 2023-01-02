İşte yeni takımı. Güven Yalçın geri dönüyor

Beşiktaş'tan sezon başında İtalya'nın Genoa takımına transfer olan Güven Yalçın'ın Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında olduğu ortaya çıktı.
Hatayspor'un 23 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Volkan Demirel'in özellikle istemesi üzerine harekete geçtiği belirtildi.
Güven Yalçın'ın İtalyan takımında 6'sı ilk onbirde olmak üzere 19 maçta forma giydiği, henüz gol atamadığı bildirildi.
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